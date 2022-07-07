新黨今(7)日前往台大向校方檢舉陳明通涉嫌縱容林智堅抄襲論文（圖／新黨提供）

【全程影音】新黨要求台大追回林智堅學位 檢舉陳明通違反學術倫理 @中時新聞網 ​

民進黨籍的新竹市長林智堅在台大國發所的碩士論文涉及抄襲，而當年他的指導教授陳明通指導過173位學生，卻僅有5人的論文公開，引發質疑。

新黨成員今天下午到台大檢舉林智堅論文抄襲，要求校方追回他的學位，連帶時任台大教授的國安局長陳明通也被懷疑縱容學生、違反學術倫理。新黨也向台大校方檢舉陳明通涉嫌縱容林智堅抄襲論文案，還演出行動劇「諷刺」陳明通。

針對林智堅論文事件，新黨桃園市議員參選人游智彬，與作為前台大學生會長的新黨台北市議員參選人張榮法、新黨輿情中心主任兼台大校友季節今天下午前往台大向校方檢舉陳明通涉嫌縱容林智堅抄襲論文案。

游智彬帶著包青天的帽子，要求台大無私的處理林智堅論文抄襲事件。他說，林智堅的論文88％涉嫌抄襲，這樣竟然還可以拿到台大國發所的碩士，這對其他認真讀書寫、論文的學生來說，非常不公平也不正義。

游智彬還表示，林智堅的指導教授陳明通，過去指導過173個學生，但只有5個學生的論文敢公布，陳明通到底有沒有問題，台大也應查清楚。他呼籲台大不宜放任系所「販賣學位」，宜盡速提出品質控管機制，以免在全球高教激烈競爭下，每下愈況淪為二流學府

張榮法說，用當初民進黨檢視國民黨籍高雄市長參選人李眉蓁的論文的標準看，林智堅顯然就是抄襲，他也痛批民進黨的官員與民代，為了護航，什麼話都講得出來，像行政院政委張景森就說台灣不該再有碩士班就一定要寫論文的落伍觀念。張榮法還說，若教育部和台大毫無作為，將對不起所有兢兢業業、謹守學術倫理的教授和學生。

台大研究生教務組長陳每也出面接受檢舉，台大校方聲明表示，已經收到學術倫理案件的具名檢舉與相關事證，後續將依據「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」辦理。