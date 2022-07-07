前新竹市長林智堅論文抄襲風暴越演越烈，本人今天(7日)在臉書PO文感謝市民的支持，不僅整排民進黨藍勾勾力挺，連總統蔡英文也親自留言打氣，此外，兼職中華大學董事長的民進黨發言人李姸慧也留言加油，大喊「衝衝衝」。

林智堅在臉書PO文表示，面對選舉的風風雨雨，鄉親們一句市長加油讓他再度充滿力量。他強調，感受到新竹鄉親的熱情，有大家的鼓勵，他會繼續加油，髒水來了，會輕輕撥掉。

民進黨發言人，同時也是中華大學董事長的李妍慧也不避嫌，為林智堅加油打氣。(圖／林智堅臉書)

不少民進黨藍勾勾也在底下留言幫林智堅加油打氣，總統蔡英文更親自出馬留言「為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象」。

此外，身兼中華大學董事長與民進黨發言人，同時還是新竹市議員的李妍慧也毫不避嫌，在底下留言「市長加油，一起勇往直前，衝衝衝」。此前李妍慧就遭民眾黨桃園市長參選人賴香伶質疑，民進黨發言人身兼中華大學董事長，讓人難以相信論文調查的公信力，李妍慧則反駁，調查會有獨立小組運作，秉公處理，不要惡意抹黑。