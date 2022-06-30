民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶今天透過臉書表示，「我確診了，抱歉，讓大家擔心。」接下來將居隔7天，相關選舉行程都會暫停。賴香伶近期公開活動眾多，昨晚更與身兼黨主席的台北市長柯文哲共同舉行客廳會，對於柯文哲的身體狀況，民眾黨發言人徐千晴表示，因剛接到通知，柯目前行程跟會議照常，將會盡速安排進行快篩，確認身體健康狀況。

「我確診了，抱歉，讓大家擔心。」賴香伶指出，昨天跑完行程回家時，頭昏腦脹、發燒，快篩呈現陰性，倒頭就睡，篩後出現兩條線，上午已預約線上看診，準備居家隔離。

賴香伶說，這幾天已約定見面的朋友，很抱歉必須取消行程，包括「香伶騎步走」活動將暫停，等身體好了，我們再一起騎車、走遍桃園，也請各位朋友留意自己身體情況，再次謝謝大家的關心。

賴香伶昨天兩度跟柯文哲同台，因此柯文哲的健康狀況備受矚目。對此，徐千晴表示，目前柯主席健康狀況良好，沒有異狀，原定行程照常外，也會盡快安排快篩。