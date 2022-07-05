民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅，遭爆碩士論文涉嫌抄襲，連錯字都一模一樣，民眾黨桃園市長參選人賴香伶要林智堅「說清楚講明白」，不要以2018就說明過推託，她也認為竹科管理局該負責釐清、中華大學啟動內部調查，捍衛政府智財權和學位程序完整性。

國民黨台北市議員王鴻薇爆料，林智堅中華大學的碩士論文，涉嫌「抄好抄滿」政府標案的研究報告，連錯字都一樣，林智堅幕僚第一時間澄清是舊聞，早在2018年選舉時就被攻擊過，沒想到2022年又要再澄清1次。

「不需要用2018年說明過的說法推託！」賴香伶呼籲林智堅儘速出面說明，還原真相，畢竟論文涉及竹科管理局委託中華大學的研究報告，智慧財產權當然是屬於竹科管理局所有，竹科管理局也必須負起責任釐清，竹科管理局的委託研究案，被拿來當成學位論文，這也涉及智慧財產權保障不全的問題。

賴香伶還指出，這也涉及大學學位授予問題，中華大學是否啟動內部調查？若涉及學位授予有瑕庛，都應該儘速處理，希望這起事件，讓大家更了解，政府智慧財產權的捍衛、學術倫理上的學位程序的完整性，都有待各方面回應，並且公佈真相。