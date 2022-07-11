民進黨桃園市長參選人林智堅辭職後首個上班日，桃園市長鄭文燦11日率「桃園隊」相挺，面對中華大學校友呼籲林智堅辭去傑出校友，林只說是學校推薦，反批國民黨參選人張善政高喊要君子之爭，國民黨抹黑、潑髒水沒間斷，相信市民眼睛雪亮，會選擇有經驗、專業和熱情的市長，他也會揮別抹黑和攻擊贏得勝選，他也提到2天前參香有遇到國民黨籍議長邱奕勝和立委呂玉玲，他要當一個不分藍綠的市長，他並透露他將於12日將戶籍遷到中壢。

國民黨召開「中華大學校友齊呼籲，林智堅應辭去傑出校友」記者會，林智堅11日對此表示，傑出校友是由學校推薦，話鋒一轉直指對手張善政一開始說要君子之爭，但從他被徵召後，抹黑、潑髒水攻擊沒有停過。

林智堅說，相信桃園市民期待的市長是有經驗、能為城市規畫藍圖、有熱情和專業者，他具備這樣條件，希望未來100多天用過去政績推出新的政見，也會勤跑基層，相信桃園選民眼睛雪亮，他能揮別抹黑跟攻擊，贏得勝選。

面對張善政至今仍未和同黨呂玉玲公開「合體」，林智堅搶先和邱奕勝、呂玉玲「同框」，是否有拔樁意味？林坦言2天前在宗廟參香活動遇到立委呂玉玲跟議長邱奕勝，有簡單互動、寒暄，2人都很友善，他強調自己是要得到所有市民認同，當一個不分藍綠市長，只要有機會、有行程安排，他都會希望跟地方不分藍綠者拜訪、請益。

鄭文燦也說，他跟林智堅都是跨越藍綠障礙的市長，面對地方意見領袖不會刻意操作，會自然互動，就跟生活一樣，遇到不同背景經驗者，都要把心打開、自然互動，這也是桃園隊一貫特色，他強調「桃園隊」雖然是民進黨為主體，但有很大包容度跟兼任性，接下來的拜訪有的公開、有的私下、有的自然、有的不期而遇，他們會以自然貼心方式處理各種拜訪，林智堅也從今天開始到各個服務處團隊交流拜訪，他們會緊密結合一起。