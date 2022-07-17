民進黨桃園市長參選人林智堅被踢爆在中華大學科管所碩士論文以及台大國發所在職專班的碩士論文疑似抄襲後，「碩士在職專班」就吸引大眾關注。根據教育部資料，111學年度（今年9月開學）一般公立大學10204位名額，一般私立大學5871位名額，「一般大學」總共核定碩士在職專班15985位名額！

由於林智堅的碩士論文爭議不斷延燒，碩士在職專班以及碩士論文爭議再度浮上檯面。台大政治系教授彭錦鵬在臉書提及當年規劃台大政治系碩專班的構想。

彭錦鵬表示，他當時規定，除了班上活動，不能夠送禮，不能夠請老師，課堂外點名，缺課四次以上不論任何理由都當掉，以及各種教授指導論文的規定。這些規定都是在入學新生報到就反覆說明、提醒和嚴格執行。並且從去年開始，所有論文也都經過電腦軟體檢查是否有抄襲現象。

他提到，有一位早期台大政治系碩專班的立委學員，特別打電話來聊了將近半個小時，針對林智堅論文抄襲案，希望大家共同來維護台大的學術專業。以他是創黨元老的身分來共同勉勵，心裡感覺特別溫馨，也特別感慨。

彭錦鵬強調，台大政治系碩專班贏得尊敬，是所有老師和同學們共同努力得來的。畢竟追求的就是一個「一輩子引以為傲的」碩士學位。

而根據教育部資料，111學年度（今年9月開學）一般公立大學10204位名額，一般私立大學5871位名額，「一般大學」總共核定碩士在職專班15985位名額！