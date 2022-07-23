東吳大學日文系主任羅濟立出席「全國大學校院日文系主任聯誼座談會」。(李侑珊攝)

少子化嚴重衝擊高教版圖，根據教育部統計，110學年度末代指考分發20校，缺額2732名，其中又以外語學群缺額最多。日文系教師表示，近年來各校日文科系在招生不遺餘力，不只到高中開辦預修專班，甚至還支援高中日語課程，更強化境外招生，開放東南亞等國家地區外籍學子前來就讀，增加生源。

依照教育部統計，未來16年，大學生年減8700人，到了114學年度大一新生將跌破20萬人，117年度適逢虎年效應，又將再降到17.7萬人。

談及大學日文科系招生策略，輔仁大學日文系主任許孟蓉今(23)日在「全國大學校院日文系主任聯誼座談會」表示，該系首先作法是提高繁星與申請入學的人數，其中在107學年度繁星招生30人、個人申請60人，111學年度的個人申請入學則增加到62名。

許孟蓉也說，在海外交流方面，疫情之前每學期可送50到60名學生到日本交換，3到4所姊妹校也會提供寒暑假短期研修的機會。

而在國內方面的做法，許孟蓉強調，較有突破，近年開始對國內高中開設預修專班，同時也會支援高中日語課程，甚至讓系上學生有更多的實習機會。

至於校方希望日文系也能多加拓展境外招生，許孟蓉說，系上教師有共識，不開放招收日籍生，因此目前海外招生主要仍以東南亞等國家地區境外生為主。

東吳大學日文系主任羅濟立則說，該系在辦學上，最大的挑戰在於雙聯學制難以推動，2020與日本武藏野大學簽訂碩士雙聯的合作，目前僅1名同學快要畢業，當中的挑戰除了學費是一項負擔之外，申請的同學還必須寫台日兩校大學的碩士論文，壓力可見一斑，因此吸引力恐怕不夠大。