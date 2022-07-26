教育部為使學習評量能夠呼應學生的學習目標與歷程，進行高中學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗題型調整，並於公告相關調整及試題後於114學年度起正式實施。

以音樂專長、美術專長及舞蹈專長學習重點為命題指標，著重於知識統整、創作論述及即興表達能力，以呼應教學現場以素養為導向的教學內容，期透過多元能力的檢測面向，為專業教育帶來務實且正向的提升，使臺灣學子能積極地探索並與世界接軌。

「十二年國民基本教育藝術才能專長領域課程綱要」是教育部首次針對中小學藝術才能教育所訂定課綱，以作為中小學藝術才能教育方針。未來術科測驗採現場實作，檢測國中學生藝術才能的學習表現，依照各類測驗科目制定評分量表的測驗結果。

114學年術科測驗題型調整分為音樂、美術與舞蹈等三種類別，音樂班測驗科目包含「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」、「視譜演唱及即興」、「主修」與「副修」等5科；美術班測驗科目包含「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」與「書法」等4科；舞蹈班測驗科目包含「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」與「現代舞」等4科。

音樂班調整測驗內容分別有「樂理及基礎和聲」分為欣賞題、常識題、樂理題與和聲題四部分，測驗學生對音樂專業知識之認知、統整與賞析辨別能力；「聽音及寫譜」分為音程、和弦、和聲進行、節奏與曲調五部分，以題組型態和聆聽樂曲片段，採選擇或填空、樂譜書寫作答方式呈現，測驗學生對音高、節奏、和聲等元素聽力辨別與寫譜能力；「視譜演唱及即興」分為兩題型，包含完整樂譜及部分樂譜（即興）方式，採現場實作方式呈現，測驗學生音樂素材掌握及詮釋能力。

美術班「彩繪創作與延伸」分為A及B兩部分。A部分以圖像表達的方式，測驗學生色彩表現、媒材掌握及創作統整能力；B部分為新增測驗題型，測驗學生關於創作內涵的基礎論述能力及文化延伸、圖像設計、多元媒材等延伸性的轉化能力。舞蹈班「舞蹈即興」分為「舞蹈即興表現」及「口述表達」兩部分，測驗學生舞蹈即興創意展現及口述表達創意觀點之構思。

以上相關術科測驗題型調整與試題公告資訊公布於藝術教育推動資源中心網站(https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw)及高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統網站(https://art.sen.edu.tw/news)。有關術科測驗題型調整與試題公告相關問題，則請參見「高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學聯合術科測驗（114年正式實施）題型調整Q&A」。