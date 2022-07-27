國泰金控攜手雲門舞集邁入第27年，致力將國際級的藝術饗宴帶入全臺各地，創造民眾有質感的生活；今年適逢國泰金控60週年，雙方共同打造全新品牌「國泰雲門隨行吧」，結合企業「你比你想的勇敢」精神，鼓勵大眾從生活中發掘藝術，使藝術與生活隨行，成為生活藝術家。

國泰金控資深副總孫至德表示，疫情爆發兩年多來，大眾的工作、生活都出現改變，「變化」成為共同的生活經驗；面對疫情反覆無常襲擊，大環境充滿各種不確定感，國泰金控60週年推出「你比你想的勇敢」的品牌主張，鼓勵大眾正視變化，擁抱變動，並堅定勇敢前行。「國泰雲門隨行吧」，便是希望透過舞蹈與藝文的洗禮，讓人勇敢回歸日常。

國泰金控與雲門在過去26年間，合作舉辦超過270場表演，觸及超過257萬人次，而這次「國泰雲門隨行吧」將為大眾帶來一系列戶外舞蹈活動。其中最受矚目的，就是被國際媒體譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門舞集戶外公演，將在睽違兩年後，於臺北(9月16、17日)、彰化(9月9、10日)強勢回歸。

本次雲門舞集帶來的舞碼，是雲門舞集藝術總監鄭宗龍的最新作品《霞》，《霞》用音樂觸發舞者們的自身經驗，讓舞者的生命故事成為創作的元素，不管生活如何變化，最終要能揮別晦暗，面向朝陽，勇敢回歸。

呼應「國泰雲門隨行吧」全新品牌，戶外公演現場也將特別打造國泰雲門隨行Bar行動吧台，邀請民眾拍照、打卡，就有機會獲得限量勇氣飲，還有現場調茶秀，教大家調出好喝又好看的時尚氣泡飲，要和大家一起藝術隨行、勇敢一夏。

為拉近藝文活動與民眾的距離，國泰金控與雲門舞集從8月開始，將舉行「與雲門共舞」社區巡演，將陸續走訪花蓮火車站、雲林縣立體育館、南投日月潭向山遊客中心、臺南市立圖書館新總館，讓舞者們走出劇場，將舞蹈的美好帶到臺灣不同生活角落，打破舞台與觀眾席之間的距離，讓民眾更能深刻感受藝術隨行的美好。

國泰雲門隨行吧也發起「生活藝術隨我行」線上社群活動，推出專屬濾鏡，並邀請超過30位社群網紅響應，一起從居家品味、旅遊美景、時尚穿搭中，展現自己的藝術風格，扮演生活藝術家，邀請大眾共同展現屬於自己的生活品味。