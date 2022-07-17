民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲風波，雖然學校日前已表示將進行審查，但卻傳出找不到台大教授擔任委員審林智堅的論文。曾在政府機關擔任10多年公務員的國民黨台北市議員游淑慧透露，學術為金錢、政治、權力服務，早已是陋習。

游淑慧昨（16）日在網路節目《全民平評理》表示，如果擔任審查委員，最後被擺平的話是一回事，但現在是連擔任審查委員都不想，大家都想當不沾鍋，有事都不想惹，是不是為了以後的研究經費或是升等，甚至台大教授還有很大程度可以入閣為官！

游淑慧透露，政府機關會請很多學者當標案的評審委員，但她第一次主持標案時，有老師透過員工詢問「請問這個標案局裡面的態度怎麼樣」，讓她傻眼說「不是你的專業態度是怎樣嗎？怎麼會問我？我不就應該是沒有態度嗎？」事後才發現，因為顧問費也是不小的收入，專家學者因此想當配合好的人，未來可能比較有希望再被邀請擔任。

游淑慧表示，學術為金錢、政治、權力服務，已經變成陋習，「但是我覺得他不該發生在台灣的最高學府內，起碼還要有一個中流砥柱頂在那裡吧？」並感嘆說「台大教授連對自己的這種專業操守，或者是風骨都不敢去堅持，學生真的覺得很可悲」。