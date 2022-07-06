新竹市長、桃園市長參選人林智堅昨（5）日遭國民黨籍議員王鴻薇踢爆論文涉嫌抄襲後，他今（6）日上午11點委任律師到新竹地檢署按鈴申告王鴻薇，對此民眾黨立委賴香伶表示，林智堅市長雖按鈴申告爆料者，但他還是無法說明論文與竹科報告雷同的關鍵爭議，且學校、政府都是民進黨的人，直呼根本是「官場現形記」。

林智堅「論文門」事件越滾越大，民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶表示，林雖然按鈴申告爆料者，但他還是無法說明他論文與竹科報告雷同的關鍵爭議，這樣按鈴申告能讓民眾相信他嗎？尤其有責任調查論文爭議的中華大學，董事長卻是民進黨發言人、新竹市議員李姸慧，這些關係都令人大起疑竇，林智堅論文門已是官場現形記。

賴香伶指出，昨天論文門記者會上，整場記者會中，外界最關心的是：林智堅的中華大學論文與竹科管理局研究報告為何雷同問題，但林智堅只說「有參與」，卻沒回答錯字都一樣的抄襲爭議，他更不能迴避政府標案的智慧財產權問題。事件爭議的關鍵單位：竹科管理局，更應負起責任調查清楚，公開對外說明。

賴香伶表示，尤其中華大學現任董事長是新竹市議員李姸慧，依據中華大學官網、李董事長任期到2025年，李姸慧更是民進黨現任發言人，身兼黨職與校董，這符合政黨退出校園的理念嗎？這樣的大學能自主嗎？黨、學、官全部混為一體，在董事長是黨發言人之下，中華大學對這份論文調查的能昭公信嗎？答案已經很清楚。

賴香伶說，論文門的爭議是「是非題」，不是「申論題」，林智堅論文門爭議過程出現的各種人事物，暴露出黨、學、官場的種種問題，無怪乎網友大嘆林智堅是：學校、政府都是我的人！活生生是官場現形記，這樣的學校、官場文化，已經到了必須改革的時候了。