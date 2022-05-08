明年上路的退撫新制，將使新進公教人員擁有一套永續的年金制度，解決世代不均現象，但立委呼籲，應開放一定年資以下的現職公教人員自由加入新制。

2023年7月1日起，新進公務員與公立學校教職員依《公務人員退休資遣撫卹法》規定，應採退撫新制。今年3月，考試院及行政院分別通過《公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法》（個人專戶制退撫法）及《公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例》草案，立法院司法及法制委員會於4月中旬首次審查兩項法案。

退撫新制將採「多層次年金」，第一層採「確定給付制」的保險基礎年金，以及第二層改採「確定提撥制」的職業年金。

職業年金是由公教人員在職期間，與政府共同按月提撥退撫儲金至個人退休金專戶，不再參加現行公務人員退撫基金；未來也將建立自主投資平台，讓公教人員自由選擇每月提撥儲金的投資組合標的。

朝野立委大方向支持，爭點在可否開放現職換軌

中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，由於台灣高齡化及少子化趨勢嚴峻，政府將公教人員退撫制度改為不會破產的確定提撥帳戶、輔以自主投資等配套措施增加收益，是正確作法，讓年輕公教人員擁有一套永續的年金制度，有助解決世代不均現象。

朝野立委也大致同意公教退撫新制。審查會上，民進黨立委范雲肯定政府參考先進國家的公部門退休年金改革經驗，將公教人員第二層退休金改採確定提撥制。曾任金管會主委的國民黨團立院黨團總召曾銘宗也表示，黨團對於兩項草案的態度是「大方向支持」。

但關於退撫新制的適用對象，立委與行政部門意見不同。范雲主張，應在新制上路3年內，開放年資10年以下的現職公教人員以一次領取退休金的標準結清年資後，加入新制個人專戶；國民黨立委陳以信認為，近兩年初任的公教人員既不適用新制，又無法保證舊制退休金不會因「年金再改革」而縮水，恐將成最弱勢的一群，建議考慮開放換軌。

銓敘部回應，若開放結算年資轉換制度，退撫基金會面臨現金流出量增加、又少了原有人員提撥收入的雙重打擊，恐將嚴重影響財務。但立委並不買單這項說法，陳以信直言，舊制退撫基金的財務缺口本應由政府負責，應給予公教人員選擇轉換新制的空間。