台中市4日本土確診新增1680例；民進黨東南區市議員何敏誠的兒子何昆霖，今年爭取接棒，眼看疫情居高不下，聯繫立委黃國書團隊，雙方合體組成「聯合消毒團隊」，至選區的公私有市場、社區大樓、學校周邊及人潮聚集的公共區域進行環境消毒。

建國市場自治會長蔡鈴欽表示，市場內700多個攤位，攤商和消費者加起來每天約5000人進出。雖攤商們收攤時都會做攤鋪位的清潔，但近日疫情嚴重，攤商們和顧客都感到不安，尤其是攤商若確診或是被列為密切接觸者都要被迫休息不能做生意，損失很大，所以加強清消，防堵疫情。

市議員擬選人何昆霖說，確診人數愈來愈多，他很憂心，因去年與黃國書立委服務團隊合作的經驗，於是安排去各公私有市場、社區大樓、學校旁環境及人潮聚集的公共區域做環境消毒，為防疫盡一份心力。

何昆霖指出，自己已經打滿3劑疫苗，仍還是堅持要為防疫工作盡一份心力，呼籲大家不要過度緊張，依照流行疫情指揮中心及衛生單位的指示，勤洗手、戴口罩，做好自身的保護，一起戰勝病毒。