土耳其裔藝人吳鳳來台發展15年，與台灣妻子結婚後育有2個女兒，時常在社群分享日常的他，日前應網友要求列出台灣10項缺點，精闢分析引起討論，不過近來卻被酸民批評「只是要賺台灣人的錢」，讓他罕見動怒回擊：「單純自己不喜歡就好，還要花時間來這樣侮辱別人，真的很沒有品質」。

吳鳳在臉書曬出酸民留言截圖，只見對方寫道：「賣果汁、做YouTube、當記者、教英文，都是為了賺台灣人的錢」，提及吳鳳6月底要回土耳其的事，更是狂酸：「吳鳳的母語是土耳其語，應該請吳鳳教土耳其語，還有土耳其是回教國家，很多土耳其女人戴頭巾，吳鳳喜歡台灣的大甲媽祖，真特別」，字句中表達出對吳鳳的諸多不滿。

吳鳳罕見動怒反擊酸民。(吳鳳 Rifat臉書)

對此，吳鳳罕見動怒反擊：「做生意被罵？多元發展被罵？報導台灣也被罵？酸民的心理真的很複雜吧！好像他們很希望我不賺錢，無法養家人就餓死」，接著表示每個人都有不喜歡任何人的權利，但單純自己不喜歡就好，若還要花時間侮辱別人，真的很沒有品質，但對於酸民種種行徑，他表示早已經習慣，畢竟在這個世界不管做什麼，都會出現酸民。

吳鳳回憶起剛進演藝圈時，被有些人嘲諷是小丑，拼命在找機會的同時，也有人要他不需要浪費人生，回去土耳其比較好，但過了這麼多年，他還是堅信把想要做的事做好，就會有收穫，畢竟見不得別人好的人一直都在，如果容易受到影響，那麼事情都不用做，接著以自身經歷向所有人喊話：「千萬不要因為別人的關係，放棄自己的夢想！他們會酸，他們會批評！無所謂！我們做自己就已經很珍貴」。