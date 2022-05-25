苗栗一名女子去年至養生館接受全身按摩，而61歲按摩師卻趁機偷吃豆腐，以指侵方式性侵得逞，案經該女報警提告，全案才曝光。苗栗地院審結，依妨害性自主罪，處6月徒刑，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，何姓男子為苗栗縣某間養生館的按摩師，從事腳底按摩、經絡調理等民俗療法，女子小花（化名）2021年9月間到店裡接受全身按摩服務，依照店家指示換上浴衣，內裡仍穿著自己的內衣褲，以趴姿接受何男的服務，未料卻在過程中發現下體有侵入感，才驚覺何男強行指侵她，憤而報警提告。

何男與警詢與偵訊期間均坦承所有犯行，與小花以10萬元達成和解，並寫下和解書，檢方認為犯罪事實明確，遂依法向法院聲請簡易判決。

苗栗地院法官勘驗證據，認定何男趁著替小花按摩的機會，讓小花身心放鬆之際圖謀不軌，為滿足個人慾望而無視他人性自主權，造成小花心理與精神上的陰影與痛苦，考量其坦承犯行，且賠償小花10萬元等一切情狀，依對受照護之人利用機會性交罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。緩刑2年，期間交付保護管束。