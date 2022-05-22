台南一名杜姓男子不滿被女同事分手，二度在公司茶水間強行摸胸、扯內衣與觸摸下體，嚇得女同事報警提告。台南地院審理後，依妨害性自主等罪，應執行4年4月徒刑。可上訴。

檢警調查，杜男與已婚女子阿雅（化名）均在台南某公司上班，兩人於2020年11月相識且交往，事後阿雅認為出軌不恰當，向杜男提分手，但杜男於同年12月上班期間找阿雅談判，強行在茶水間外的防火巷，強行摸胸與扯內衣等，猥褻得逞。

檢警指出，隔日杜男再次邀約阿雅遭拒，但杜男恰巧在公司巧遇阿雅，不僅在茶水間熊抱阿雅，還把阿雅拉進廁所指侵得逞，因有其他同事入內，杜男擔心事跡敗露才罷手。

台南地院審理時，阿雅證稱，她起初以為杜男知道她已婚，才答應與其交往，她事後認為不能繼續這段關係並開始疏遠，但杜男一直要求肉體補償，情緒起伏也很大，曾揚言要做出一些事情報復社會，她擔心杜男失控，才維持一定的聯繫。

法官勘驗證據認定杜男侵犯阿雅為事實，杜男僅因不甘心阿雅隱瞞已婚身分與其交往，強行對阿雅做出強制猥褻、強制性交等行為，造成阿雅的身心創傷，且至今仍否認犯行，毫無愧疚之意，酌情後，依強制猥褻罪，處10月徒刑，又犯強制性交罪，處3年10月徒刑，應執行4年4月。可上訴。