從網路發跡的開水小姐（謝似餘），曾以歌手身分發行過4張專輯，擁有清亮嗓音和F級傲人身材的她，在網路擁有高人氣，平時會透過社群分享近況的她，刻意以8888元高價出售一雙二手鞋，引起無數粉絲注意，甚至遭到網友痛批：「把粉絲當盤子！」，對此開水小姐解釋原因：「情緒勒索我就免了。」

開水小姐透露被一名特殊性癖的粉絲纏上，3個月內瘋狂要求她拍賣「二手原味鞋」，不堪其擾只好出售，但也不想嚥下這口氣，於是開價8888元出售，不料有網友看到直嗆：「妳不會不好意思嗎？有得賣就要偷笑了，還出這價錢…」，直言她別把粉絲當「盤子」。

開水小姐也回復：「為什麼要不好意思！」，認為自己被騷擾三個月，對方還是特殊性癖要求，怒回：「真的不用逼我成就別人的癖好耶。」，同時賣場除了這件商品之外，還有許多商品都在合理價格內，「但情緒勒索我就免了。」開水小姐也貼出網友私訊，證明自己所言不假，對方甚至和開水小姐殺價「可以1000嗎拜託」，開水小姐則冷酷回應：「不可以，沒有預算不要學人家變態」

開水小姐被粉絲要求賣原味髒鞋。（圖／翻攝自開水小姐Facebook）

該網友則繼續哀求，表示自己真的很想要，開水小姐直接回應不要，並且將該部鞋下架，表示之後只賣保存狀況良好、乾淨的二手鞋，歡迎女生們來看鞋。從開水小姐的蝦皮賣場來看，過去有出售「原味」商品，開價800到2000不等，還真的有粉絲買下開水小姐穿過的襪子，讓許多人訝異這些粉絲的購買力。