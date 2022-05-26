南韓21歲網紅李瑟雨，2020年被醫生診斷出罹患癌症末期，她一邊打起精神治療，一邊經營頻道紀錄病後日常照護，期間投入治療，最終2022年未能控制住病情，21日她上傳1支記錄著她最後人生的影片，感傷透露只剩一周時光可活，隨後閨密也證實她已死亡，盼望大家都能為她年輕生命獻上祝福。

認真面對生活的李瑟雨，經常上傳美食影片，帶給大家快樂。2020年她卻診斷出罹患「小細胞軟巢癌」末期，體內有顆近15公分惡性腫瘤。由於醫生告知發現時已晚，就算化療最多延長到1年的壽命，只能吃止痛藥去緩解情況。人生提前進入尾聲，她拍攝作為癌末患者的心情點滴，讓關心的朋友看見她的近況。

在和癌細胞對抗近2年間，李瑟雨的狀況一直不樂觀，她也明白身體狀況，21日她在頻道上傳1支人生最後紀錄影片，頭髮早已全數剃光，她的聲音非常微弱，告訴大家：「我1個禮拜前身體都還正常，哪知道這周突然變非常弱，應該就是1周到1個月生命了，因為頻道的緣故有點收益，買好吃的犒賞自己，謝謝大家」。

該影片上傳後的4天，今(26)日她的朋友感傷透露道，她已在25日離開人世間，「我們瑟雨今天經歷一趟艱辛的奮鬥後走了，謝謝大家這麼關心她。」大家見此消息，紛紛湧入頻道下方留言：「請妳在下一個影片中展露笑顏，吃很多很好吃的食物，下輩子再見了」、「勇敢克服很努力了，這麼年輕就受這麼多苦，上天會對妳張開祂的雙臂的」所有人都感到非常哀傷。