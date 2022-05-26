苗可麗將在台8再次展現經典連環砲罵功。（三立提供）

苗可麗在預告中已將張瓊姿和江宏恩罵得狗血淋頭。（三立提供）

三立台灣台台長莊文信（左）親自致電力邀苗可麗回歸台8。（三立提供）

三立台劇《一家團圓》昨日釋出驚喜預告「甄妃罵人篇」，以《台灣霹靂火》李豔萍「公車萍」一角成為8點檔「惡女一姐」的苗可麗重磅回歸台8，飾演事業女強人「曾甄妃」，影片中她梳起俐落油頭，身著霸氣黑色襯衫搭配銀項鍊，再展經典連環砲罵功，超強氣勢把張瓊姿、江宏恩罵得狗血淋頭，引來大批網友留言叫好大喊超紓壓！

苗可麗時隔11年再登台8，對這次徵招演出心情上有點近鄉情怯，既興奮又緊張，坦言拿到熱騰騰的劇本是很有壓力的，軋On檔戲，體力跟能力都要準備好。她笑說其實罵人真的很累，想到會發抖，且現在脾氣修養超好，不知道罵人功力還在不在，但也不擔心，爽快表示：「編劇要我壞就壞！要我壓就壓！只要下令我就衝了！」她自己也很好奇這次的女強人角色是否霸氣依舊，表示表演有趣的地方就是可以詮釋不一樣的角色人生。

而至今令觀眾難忘的李豔萍一角，連珠砲罵人特別是口頭禪「X哩起系」，鏗鏘有力，2 0年仍經典不敗。苗可麗稱「李豔萍」應該是她演藝生涯中老天爺給的禮物，觀眾因為李豔萍認識她，也因為李豔萍才讓她在演藝圈有個位子可以站穩。到現在相隔10幾年，下鄉錄節目「超級夜總會」，還是有很多鄉親要她罵人，開玩笑說：「我應該是世界上唯一罵人不會被打的人吧！」苗可麗更透露在《一家團圓》中也會有口頭禪，強度不會輸當年，嗆辣程度更是2.0。

苗可麗是在三立台灣台台長莊文信親自電話邀約下，重磅回歸演出三立台劇《一家團圓》，莊文信台長表示這次邀請苗可麗回歸，是以最高規格模式邀請演出，並表示台8將有全新故事結構展開，她所飾演的角色將另成一線，是位不斷斬老公陳霆桃花的妻子，企業雖是由老公管理，但實際上真正的掌權者卻是她，是事業女強人，與林筳諭(勇兔)關係密切，同是一位不好惹的女人。苗可麗回歸台8光是預告就引起觀眾熱烈回響，不免讓人聯想到是莊文信回鍋三立，為收視率下的第一帖良藥。