新加坡總理李顯龍今（26）日早上在東京舉行的第27屆國際交流會「亞洲的未來」發表講話時表示，亞洲國家若被迫選邊站，分成親中或親美兩個陣營，這「不會有好結果」。

香港01報導，李顯龍認為，理想的情況是大國和小國可共存，處理各自的不同，既能合作也能和平地競爭。中美競爭在所難免，一些國家自然會想要靠攏其中一方，但多數國家不願意被迫選邊站。

李顯龍表示，較穩定和可減少僵持局面的做法，是讓中美有共同的朋友，其他國家可同時與兩邊合作。但這一切主要還需取決於中美關係如何發展。

李顯龍指出，美國和其他國家是否能接受中國逐漸增長的影響力和合法的利益；中國能不能接受它作為國際社會的一員，必須肩負起更大的責任，並展現自己對區域並無害。再者是，兩國怎麼合作共同實現亞洲的長期利益，建立開放和穩定的區域。

他說，亞洲國家與中美的各種安全安排和經濟合作，都必須能相互融合，形成開放和包容的區域架構。