廖老大廖志賢昨在臉書粉專直播預告要針對不實報導、酸民留言提告，以訟止謗、導正視聽。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

這口氣真的吞不下去。網紅「賽車教主─廖老大」近日話題不斷，日前在台中新開的飲料店，遭檢舉引來衛生局官員上門稽查事件剛落幕，又因為女兒交男友話題引發鍵盤酸民留言，讓他再度爆氣，直播預告「開吉」，24日中午已由員工陪同兒子廖洋前往警所，針對3名網友的留言截圖，提告公然侮辱等。

人稱廖老大的埼玉集團負責人廖志賢，日前不滿新開張的飲料店三周內兩度被衛生局上門稽查，開直播怒嗆台中市衛生局長曾梓展，還要網友打爆衛生局電話，事後他態度放軟，開直播致歉表示到此為止，事件看似逐漸落幕平息，不料馬上又惹出新一波風波話題。

他在直播中談及掌上明珠、寶貝愛女廖芸交男友，一時醋意上心頭、「爸氣外露」，忍不住以浮誇語氣直指「你敢睡我女兒，腳給你打斷」，不料戲劇化的表演方法，卻慘遭斷章取義和酸言酸語，他不滿有網友留言「垃圾」、「早晚吃慶記」，再度爆氣，昨天先在臉書發文預告蒐證開吉，今天中午已由兒子前往第六分局工業區派出所完成筆錄製作與提告程序。

警方指出，全案已經依法受理完畢，將一一通知涉案人前來說明，一切依法辦理。而廖老大原本怒指各大媒體斷章取義，不實誤導民眾，誤解實際狀況，一度考慮告媒體的他，在與律師討論後，決定改為向NCC國家通訊傳播委員會投訴。