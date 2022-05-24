遭恐怖情人撞傷的被害人，股骨嚴重骨折。（擷自網路／廖志晃南投傳真）

張姓男子不滿交往9年的女友要分手，竟然開車兩度衝撞輾壓，造成擔任志願役軍人的女友骨盆、腰椎骨折，面臨癱瘓危機；張姓男子還表示「對方殘廢就可以娶她？」讓家屬直批是變態，才會做出畜牲不如的事情。

被害女子在集集鎮的營區任職，5月8日晚上由父親載她回營區，詎料，張姓男子早已在現場埋伏，趁著女友下車取行李的時候，開車猛撞還倒車加速再撞，造成女友全身多處骨折，讓在場的父親心痛不已。

張姓男子闖禍後，立即駕車逃逸，集集警分局接獲報案，在半小時內就逮捕姓嫌犯，依殺人未遂罪移送南投地檢署偵辦，檢方隨即向法院聲請羈押獲准。

被害人的姐姐透過網路媒體發文，指稱妹妹覺得和男友交往沒有未來，因此在今年4月提議分手，但是，張姓男子卻認為兩人沒有分手的共識，因此在妹妹返營時開車兩度衝撞，造成全身多處骨折，包括顏面受傷、骨盆歪斜、左側股骨骨折，還有第5腰椎骨折恐怕造成癱瘓。

她並指出，張姓男子曾經以自殺威脅妹妹，還宣稱在軍隊有認識的人，會讓她好看；但是又說如果女友殘廢，是不是就可以娶她，真的是變態。

被害人的姐姐說，張姓男子的家人在案發後7天才打電話表示道歉，還說有能力會幫助，但是毫無誠意，只是敷衍了事，隨後不聞不問就神隱了。

而妹妹經過各種醫療手術，醫藥費累計費用達50萬元，讓她們這個單親家庭壓力沉重，還要面臨妹妹可能終身癱瘓，讓家人心身俱疲，晚上睡覺還不時驚醒。