被害女子全身多處擦挫傷與骨折，後續還須經歷一連串的手術與復健。（翻攝自Dcard）

南投縣5月初發生一起情殺案件，一名李姓男子疑似不滿交往9年的女友提分手，當著女方父親面前，2度開車撞倒並輾過該女，致女子全身多處擦挫傷且骨折，下半身恐癱瘓。警方指出，張嫌已依殺人未遂罪移送南投地檢署，並經法院裁定收押禁見至今。

受害女子的姊姊於社群平台《Dcard》發文控訴，年僅20餘歲的妹妹為志願役軍人，今年4月初與交往9年的李男提分手不成，李男先是威脅「在軍中有認識的人，要她好看」等語，還於5月8日開車在營區外埋伏。

受害女子的姊姊指出，她的父親該日開車載妹妹回南投集集兵整中心營區，妹妹下車取行李之際，遭到埋伏的李男開車撞倒，李男還倒退再次加速撞上妹妹並輾過身體，接著駕車逃逸。

透過監視器畫面可見，李男輾過受害者後，車子出現大幅度跳動，受害者父親見狀趕緊下車保護女兒，還意圖追回李男，但李男加速逃逸無蹤。

受害女子的姊姊曝光的驗傷單寫道，妹妹的臉、肩膀、手臂、背部、腰部與臀部等處都有挫傷，骨盆與左下肢變形，還有多處骨折等，傷勢十分嚴重，每個手術都需高昂的醫藥費，還須面對妹妹恐下半身癱瘓的最壞打算，家人為此都承受巨大心理壓力。

透過X光片可見，受害女子因遭車子輾過，骨盆變形外還骨折，傷勢十分嚴重。（翻攝自Dcard）

此外，受害女子的姊姊指出，張父曾在事發第7至9天之間打過一次電話要道歉，但毫無誠意，此後即神隱；警方則和她們說，張男犯案後毫無悔意，還說若是妹妹殘廢，可否娶妹妹回家，讓她聽了相當傻眼，真的覺得對方十分變態與可惡。

警方指出，此案發生於本月8日晚間9時許，受害女子返回營區時遭到李男衝撞，獲報後已於該晚10時許將李男逮回，完成筆錄後，依殺人未遂罪移送南投地檢署，現收押於看守所。