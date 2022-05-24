一輛休旅車停車道中間，後門突開啟險釀車禍。

下車開車門前要多注意後方來車！有行車紀錄器拍下，有輛休旅車停在某車道上等紅燈，當綠燈一亮，該車輛不僅不動，後方車門竟微微開啟，差點撞到後方要經過的騎士，當騎士煞住後，該車輛跑下來1位疑似烏克蘭美女；網友見影片也笑翻「入鄉隨俗」、「外國美女被台化」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段18秒行車紀錄器影像，有輛休旅車在停等紅燈，當綠燈一亮後，該車仍停留原地，此時後座有位疑似烏克蘭美女欲開車門下車，提供此影片的機車騎士，幸好及時煞住險遭撞飛，該美女見騎士不動，趕緊打開車門下車離開，提供影片的騎士也繞開該輛車離開；YouTube頻道影片標題也提醒「下車開門前要注意後方來車啦！」。

一輛休旅車停車道中間，後門突開啟險釀車禍。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「這是台灣最棒的人情味」、「一定要給他親切的問候，讓他知道台灣滿滿的人情味」、「乘客通常沒有警覺心，司機或同行者要幫忙叮囑」、「讓乘客下車不緊靠路邊停車，違規開罰」、「她已經算很小心的開車門了，台灣的都是毫不猶豫的大力開車門」、「入鄉隨俗」、「外國美女被台化」、「烏克蘭的吧」；另外還有網友表示該休旅車前方的違停車輛「也有很大的問題」。