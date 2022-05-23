新加坡總理李顯龍在接受日媒專訪時談到，烏克蘭戰爭無論哪一方能最終宣稱獲得了勝利，都會為此付出沈重代價。他因此呼籲海峽兩岸深刻思考烏克蘭戰爭的教訓，以謹慎和平的方式處理台海局勢。李顯龍相信，中國大陸和台灣都在仔細研究，汲取烏克蘭戰爭的教訓。他希望雙方得出的結論，能夠幫助他們明智地處理問題。

新加坡《聯合早報》23日報導，李顯龍本月接受《日本經濟新聞》專訪時，針對俄羅斯入侵烏克蘭，會否影響中國在台灣海峽和南海的行動時，闡述上述看法。

根據新加坡總理新聞秘書提供的採訪實錄，李顯龍指出，烏克蘭戰爭肯定會對本區域造成影響，因為它削弱了全球秩序，讓區域許多國家感到擔憂。「各國現在都在評估自身的防禦姿態、國防開支和戰略，以及如何與區域各國共同前進，以避免行差踏錯引發像在歐洲、烏克蘭戰爭的衝突事件。這不僅是小國，也是大國必須研究的問題。」

另一方面，李顯龍認為，俄烏戰爭不會對南海的局勢有很大影響，因為東協和中國有一個商討行為準則的機制，所有主權聲索國都參與其中。這需要一些時間，談判過程也會相當艱難，但一切都在進行中。他指出，雖然南海有時也會發生一些爭端，但各國一般都不希望在南海發生衝突。

至於台灣問題則非常複雜。李顯龍相信，中國大陸和台灣都在仔細研究，汲取烏克蘭戰爭的教訓。他希望雙方得出的結論，能夠幫助他們明智地處理問題。

李顯龍說，許多人在分析烏克蘭局勢後得出的一個結論是，衝突發生起來很容易，但要判斷衝突如何結束很困難。「你不僅要評估衝突本身的事態發展，還必須考慮更廣泛的後果，例如國際社會的反應，以及對你的國際地位有何影響，還有戰爭和人命傷亡的代價。」

李顯龍說，「唯一比打勝仗更糟的結果是打敗（意指打勝仗也很糟糕）」，無論最終宣稱在烏克蘭戰爭中獲勝的是哪一方，都會為此付出非常沈重的代價。他因此希望，海峽兩岸都會深刻思考這些教訓，以謹慎與和平的方式處理局勢。