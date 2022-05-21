受到美國三大指數收紅、電子股跌深反彈帶動，台股周五(5/20)開高震盪走揚，終場收紅124.53點或+0.78%，收16,144.85點，周線收紅，成交量1,978.99億元，惟量能仍顯不足。日盛投信分析，台股在這波修正中逐漸看到反彈契機，包含技術面日KD值由低檔交叉向上，外資在5月台指期結算後，期貨未平倉已轉為淨多單，加上台股融資持續減少，短線多方格局確立，然因升息循環已開始，對於高本益股宜趁反彈時先減碼觀望。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前還不至於看到經濟衰退的狀況，但中國封城確實有影響中國經濟，加上內需消費需求下修，也連帶影響到第二季產業表現狀況，消費性電子產業較差，但雲端、網通與B2B商務應用相關的產業股票表現較佳。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，大盤這波跌勢由電子類股領先，也率先由電子股開始反彈，後續是否能持續向上，仍要觀察供需面問題，現階段因為疫情造成的運輸、缺工影響仍在，就看後續美國與中國消費情況、上海復工是否順利以及全球需求是否能持續支撐這一塊出口表現。

另外，周書玄分析，較令人擔心的是由於全球通貨膨脹影響，物價上漲，轉而使消費者縮減消費，將使零售業受衝擊較大，3C等終端消費品會有需求下滑疑慮，投資策略可轉向與企業資本支出相關的電子次產業類別，例如:上游晶片、高速運算、網通及電動車零組件等。

新光臺灣半導體30 (00904) ETF基金經理人王韻茹表示，通膨短線仍影響盤面，半導體股價持續震盪，惟下半年通膨利空有望逐漸淡化，隨電子供應鏈庫存調整周期有機會於6月結束，半導體產業受惠長線5G、AI、電動車、高速傳輸等技術推進，短線半導體利空反而是測試底部，提供布局好時機。