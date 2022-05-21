本周三大法人在台股動態，外資終於隨著指數回穩而轉賣為買，中斷連續7週賣超台股的窘境，本週反手買超21.84億元，今年來賣超台股金額仍高達7807.31億元。本土法人方面，同樣由投信擔綱買超要角，加計本週，投信已連續第19週站在買方，本週買超金額25.35億元，不過單日連續買超台股記錄在17日出現中斷，這波連續買超天數為23個交易日，年迄今買超金額再上升至1349.32億元。自營商則是本週唯一站在賣方的法人，單週賣超台股48.89億元。本週三大法人合計微幅賣超台股1.7億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本週除了週K線翻紅，電子指數也率先三大指數出現明顯彈升，電子指數本週大漲2.81%，超越同期傳產指數0.95%與金融指數0.16%的漲幅，頗有觸底反彈的味道，再者，隨著時間往下半年推進，科技股也將迎接下半年的產業旺季，包括暌違兩年的COMPUTEX 2022(台北國際電腦展)將於24日登場，以及股東會、股利政策即將進入密集期，都有助於提振電子股的投資情緒。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股第二季以來，在歷經較大修正、反覆消化通膨、終端需求雜音、庫存調整、中國封城、下半年前景展望及資金面等壓力後，近期開始出現跌深反彈走勢。隨著市場有望最壞狀況應該過去；接下來，可觀察下半年那些族群被錯殺、甚至產能在調整後反而有望增加的標的。但由於部分庫存調整的基本面因素還在陸續消化中，所以基本面的檢視仍可能須待6月後會較為明朗。

安聯投信台股團隊表示，以部分權值股為例，過去兩周的表現大多優於大盤指數。而此一現象也出現在美股部分的重要權值股走勢上，也就是在其公布獲利展望後的表現也多優於S&P500，就意味著短線上之前已反映最悲觀狀況已經過去，股價開始築底、回歸基本面。隨著市場有望最壞狀況應該過去；接下來，可觀察下半年那些族群被錯殺、甚至產能在調整後反而有望增加的標的。但由於部分庫存調整的基本面因素還在陸續消化中，所以基本面的檢視仍可能須待6月後會較為明朗。

葉獻文說明，今年以來的科技股弱勢，是由於全球變數未除，短期較難見到指數出現大幅度反彈的可能，也代表科技股一掃低迷態勢、立即出現強力彈升的機會較低，因此市場對於科技股的態度較為保守，但本週資金對於科技股的關注明顯提升，顯示整體投資氣氛確實較為回穩。隨著國內晶圓龍頭大廠宣布明年將調漲價格，韓國三星亦宣布下半年漲價，反映科技產業的關鍵原物料供應仍相當緊俏，以及半導體龍頭企業具備高度轉嫁能力，市場期待未來能由半導體產業領軍激勵科技股展開反彈行情。