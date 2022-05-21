又有疫情恐席捲全球！世界衛生組織（WHO）5月20日召開緊急會議，討論最近爆發的猴痘（monkeypox virus）病毒疫情，這種疾病原本常見於西非與中非，近期案例卻多發生於歐美，尤其在歐洲，近期澳洲也出現病例，截至20日，全球至少100多例確診或疑似病例。

猴痘病毒是天花的近親，但比天花更不容易傳播，致死率也更低。病毒可透過接觸染病者的皮膚病變和飛沫傳播，也可能透過寢具和毛巾等共用物品傳播。

猴痘患者手部和臉部出現像水痘一般的皮疹等症狀，據美國疾病控制和預防中心稱，非洲每10名感染猴痘的人中就有1人可能喪命，致死率介於0%至10%。

猴痘通常會引起發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、畏寒、疲倦等症狀，推估病情會在2到4週後痊癒，但通常不致命。

猴痘病毒可透過接觸染病者的皮膚病變和飛沫傳播，也可能透過寢具和毛巾等共用物品傳播。世界衛生組織指出，感染猴痘的兒童比成年人更容易出現重症。 懷孕期間感染也可能導致併發症，包括胎死腹中。

WHO於5月20日召開緊急會議，討論近期在歐美爆發的猴痘病毒疫情，科學家們正在針對不同病例的病毒進行測序，看看是否與猴痘有關連，盡速提供最新資訊更新告知大眾。