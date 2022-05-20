歐洲股市周五開盤走高。人民銀行推出刺激措施，歐洲主要貿易夥伴中國的經濟有望獲得支撐；但是在衰退的擔憂下，部分地區的股市出現下跌。

周五泛歐Stoxx 600指數早市升3.15點或0.74%，為431.14點，歐股周線的跌幅降至1%以下。礦業股和能源股領漲。

資料顯示，英國四月零售銷售意外上升；但消費者支出的前景依舊相當悲觀。

另一數據顯示，由於能源成本的推高，德國四月PPI(收產者物價指數)出現創紀錄的上揚。

中國人行最新降低了5年期LPR(貸款市場報價利率)15個基點，提振了中國復甦希望。但是中國新冠病例數仍繼續壓抑市場情緒。

奢侈品股受挫，歷峰集團(Richemont)暴跌10.5%；該公司此前表示，有關公司「奢侈品新零售」合作關係的討論仍需要時間。但是歷峰也表示，在截至3月底的該財年，美國市場對珠寶和手錶的強烈需求，提振了集團淨利和銷售。