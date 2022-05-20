【全程影音 】批蔡政府執政六周年是口號治國 國民黨：超前部署淪為笑話

立法院國民黨團今（20日）舉行「蔡政府執政6周年–口號治國」記者會，黨團總召曾銘宗提出國民黨智庫統計統計資料，2018年每戶停電次數為0.22次、2021年提升至1.097次，等於是每戶都有停電1次的經驗，政府宣稱不缺電，而且穩定供電說法，這是開人民玩笑嗎？

曾銘宗表示，蔡政府一在宣稱供電穩定，絕對不會缺電，實事上蔡政府執政6年來，發生過6次大停電：2017年8月15日大潭電廠發生6號機跳機，影響590萬戶、2021年5月13日興達電廠跳機，影響145萬戶、517興達電廠跳機，影響100萬戶、1212萬隆變電所發生火災，影響30萬戶、2022年3月3日興達電廠開關故障，影響549萬戶，停電頻率越來越高，範圍越來越大。

曾銘宗說，根據國民黨智庫所做的統計，2018年每戶停電次數為0.22次、2019年為0.20次、2020年為0.23次，去年為1.097次，等於是每戶都有停電1次的經驗，是過去的5倍之多。

每戶停電的時間統計，2018年到2020年均為16分鐘，去年則高達1小時，對照政府宣稱不缺電，而且穩定供電說法，這是開人民玩笑嗎？再根據國民黨智庫做出的民調顯示，對政府、台電能否提供穩定供電，認為可以真正穩定供電只有28％，認為供電不穩定的有53％，請蔡政府承認錯誤，提出解決方案，讓人民真正享有民生用電的權利。

副書記長鄭正鈐指出，蔡英文執政6年，只有「口號滿嘴、災民滿街」只有：內政亂、能源缺、學子慌、外交斷、司法黑、買房難、防疫潰、物價漲、勞保虧、淨排空。過去6年來，在蔡政府口號治國下發生多少人禍，蔡政府的「謙卑、謙卑、再謙卑」，變成陳時中部長手中的千杯紅酒。

他說，「有政府會做事」所呈現出的是亂和缺，國人能夠認同嗎？2020年3月12日蔡英文總統因為防疫，首次說出「超前部署」，結果超前部署了什麼？只有口號超前部署而已。

鄭正鈐表示，更經典的「校正回歸」，掩蓋了無法精準疫調數字的託辭，造成了染疫黑數的存在，專家學者普遍認為，黑數將會是政府公布的2至5倍，國人不會心慌嗎？「類火車」、「類普篩」更是口號治國經典中的經典；與病毒共存的「新台灣模式」，結果造成百業蕭條、物價飆漲，難道口號治國就是蔡英文總統口中的「台灣價值」嗎？所謂「世界怎麼跟得上台灣」，現在每日確診人數上看10萬人，已經是世界第一了，世界確實跟不上台灣。