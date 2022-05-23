俄烏戰爭爆發近3個月，造成歐洲局勢動盪，經濟大受影響，全世界都相當關注戰爭何時會結束。民進黨桃園市長擬參選人鄭寶清今（23日）接受義民廟董事長林光華邀請，就俄烏戰爭持續、後疫情時代的台灣、鄭寶清參選桃園市長等議題進行意見交流。

前民進黨立委鄭寶清與義民廟董事長林光華，談俄烏戰爭、桃園經驗。(圖/鄭寶清 辦公室提供)

據美國有線電視網（CNN）報導，英國國防部表示，俄羅斯入侵烏克蘭的前3個月，可能與蘇聯在阿富汗戰爭9年期間的死亡人數差不多。明天(24日)是俄羅斯於2月24日對烏克蘭發動「特別軍事行動」滿3個月，而蘇聯對阿富汗的入侵從1979年12月持續到1989年2月。

據統計，阿富汗戰爭期間，蘇聯官方的死亡人數約為1萬5000名士兵。而早在今年3月時，就有北約高級官員提過估計數字，短短1個月內，可能有多達 1萬5000名俄羅斯士兵在烏克蘭喪生。

義民廟董事長林光華今邀請鄭寶清敘舊，兩人談到俄烏戰爭、兩岸關係、後疫情時代的台灣，和客家族群危機、成功的台塩經驗。

林光華也關心鄭寶清參選桃園市長一事，他說，南北輪政就是閩客輪政，而鄭寶清是楊梅客家人，客家族群意識重於政黨意識，鄭寶清又深耕地方，與地方連結很深，鄭寶清參選桃園市長，他對此很有信心，桃園將可以延續執政。