台灣連續6年被拒於世界衛生大會之外。前總統馬英九表示，自己任內，台灣年年收到世衛大會邀請，建議民進黨政府與大陸協商。馬前總統的發言遭到民進黨反嗆，質疑馬英九竟以矮化自己、配合中共的一中框架，參加世界衛生大會為榮。奉勸馬英九少提這種不知今夕是何夕、自我矮化的言論，為國家保留尊嚴。

民進黨的反嗆，充分顯示酸葡萄的小人心態。民進黨二度執政後，台灣再度被排拒於世衛大會之外。民進黨政府極盡所能，卻仍然無法使台灣重返世衛大會。為了掩飾自己的無能，只好編織馬政府自我矮化的謊言欺騙國人。

事實上，台灣在馬政府時期，每年以「中華台北」的名義參加世衛大會，與台灣參加奧運的模式完全相同。尤其是台灣代表團並不是附屬在中共代表團之下，而是以獨自的身分及地位參加，根本沒有自我矮化的情事。民進黨與馬英九政治理念相左，人盡皆知。但是民進黨不應因為政治因素而罔顧事實，顛倒黑白，誤導國人。

民進黨政府每年動員邦交國及其他無邦交國聲援台灣參與世衛大會，但是每年都鎩羽而歸。根本原因就是民進黨政府採取「仇中反中」路線，招致中共從中阻撓。民進黨若是有能力力抗中共，成功重返世衛大會，當然可以譏諷馬英九。但是在年年吃閉門羹的情形下，有何資格說嘴馬政府？

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