李政宰（右）和鄭雨盛時隔多年受邀參加坎城影展，心情雀躍。（摘自Megabox Plus M IG）

韓國影帝李政宰去年因Netflix夯劇《魷魚遊戲》備受全球注目，出道近30年，首度轉戰幕後，自編導自演諜戰動作片《Hunt》更是一舉入選第75屆坎城影展「午夜放映單元」，台灣時間凌晨舉行首映，他與擔任該片主演的好友鄭雨盛一起帥氣踏上紅毯，這也是2人分別繼《下女》和《神偷．獵人．斷指客》後，暌違10年以上再度受邀參加坎城影展，李政宰的韓國食品業巨頭「大象集團」千金女友林世玲也愛相隨，默默在他身後支持。

《Hunt》是李政宰與鄭雨盛繼《沒有太陽》後，時隔23年再度同台飆戲，講述2人飾演的國家安全企劃部要員，投入「大韓民國1號暗殺作戰」的企劃中，追捕潛伏在韓國的朝鮮間諜，過程中揭露出更多驚人的真相。作為李政宰的導演出道作，該片在坎城影展的所有放映場次一票難求，盧米埃戲院外還有觀眾舉牌求票，可見他的超高人氣。電影播畢後，全場2500名觀眾起立鼓掌長達7分鐘，李政宰也用英、法、韓3國語言向大家致謝，並開心擁抱一旁的鄭雨盛。另外，李政宰身價逾百億的女友林世玲雖未一起走上紅毯，但被韓媒捕捉到首映時低調坐在男友後方觀影，交往7年感情依舊。

該片斥資195億韓幣（約4.5億元台幣）製作，李政宰在拍攝《闇黑新世界》便在腦中開始構思，更是花了4年的時間創作劇本，雖實際拍攝期僅100天，但因疫情影響，從去年5月拍到了11月，李政宰甚至還透過zoom線上指導泰國的無人機拍攝鏡頭，他也曾在訪問中透露，因為多重身分導致自己睡眠不足，還因此累到體重下降。而昨首映結束後，目前媒體好評以居多，動作戲緊張刺激，且完美融入劇情中，讓觀眾沒有任何喘息的空間，是部很成功的商業片，也有不少人大讚李政宰與鄭雨盛在片中的超強火花，認為在摯友兼事業夥伴鄭雨盛的助攻下，李政宰順利完成了「演而優則導」的華麗轉身。