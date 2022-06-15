大陸女星高圓圓擁有俏麗顏值和仙氣，是著名的氣質女神，儘管已升格當媽，依舊是著名的女神代表，高圓圓每回亮相總以不科學狀態驚豔全場，她近日更辣穿貼身洋裝爬山，大方露出纖細手臂和鳥仔腳，但高圓圓走沒幾步就氣喘吁吁，還直呼：「平時不運動，一爬山就見分曉」。

高圓圓俏麗穿U領連身的背心洋裝、腰綁外套，頭戴漁夫帽現身爬山步道，大方露出纖細手臂和鳥仔腳，身上不見任何贅肉，俏麗狀態相當不科學，女神埋頭爬山之餘， 陽光照落在她身上，使S曲線全現形，不過高圓圓卻被工作室出賣：「某人剛爬2分鐘就累啦」，走步道沒幾步就氣喘吁吁，她也自嘲：「我現在的姿勢好像是爬了半小時，平時不運動，一爬山就見分曉」。

高圓圓埋頭爬山，前凸後翹的S曲線全線形。（圖／取材自高圓圓工作室微博）

穿無袖爬山的高圓圓還笑稱自己是蚊蟲絕緣體「我不招蚊子」，沒想到，才剛說完就有蚊蟲朝她身上飛進，讓高圓圓尷尬直呼：「我還說沒有蚊子」，還趕緊穿上長袖外套，也展現出女神私下幽默的一面。

高圓圓事後也親民曬出爬山短片，她興奮說：「前段時間去爬了個山，家門口的這座山，又被我征服了」，而高圓圓連爬山也美到爆棚，吸引網友直呼：「圓圓狀態真好」、「背影20歲，看正面還是20歲」、「好想偶遇女神」。