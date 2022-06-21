終端市場需求疲弱使得晶圓代工廠營運後市雜音四起，美系外資出具最新報告，認為客戶庫存已成嚴重問題，成熟製程下半年稼動率難達滿載水準，將出現訂單削減及產能重分配，對此調降世界(5347)及力積電(6770)目標價，分別給予「持平」及「遜於大盤」評等。

美系外資指出，IC設計公司過去2年超額預訂晶圓代工產能，且與晶圓代工廠簽署長期協議（LTA）以確保產能，使得儘管已面臨終端產品需求疲軟問題，但IC設計公司第二季庫存仍持續增加，庫存水位已成為負擔。

美系外資表示，面板驅動IC（DDIC）和亞系電源管理IC（PMIC）客戶庫存水位已達4～6個月，較去年的2個月明顯提升，因此，預期如世界先進等成熟製程晶圓代工廠的稼動率，可能自第三季起低於100％，為2020年以來首見。

同時，美系外資的供應鏈調查顯示，由於終端市場需求弱於預期，IC設計公司進入下半年更積極控制庫存水位。因此，認為IC設計公司可能會不履行長約訂單，並將下半年訂單需求遞延至明年。

美系外資近期對面板驅動IC市場維持負面看法，並看到市場需求出現意外下修，認為持續增加的庫存壓力，將更早且更大幅拖累LCD面板驅動IC定價和出貨量，而OLED面板驅動IC前景也可能轉弱，預期LCD面板驅動IC客戶將持續削減晶圓代工訂單。

而世界先進和力積電等成熟製程晶圓代工業者，試圖在上半年將面板驅動IC產能轉為生產電源管理IC，有助公司將稼動率維持在健康水準。然而，由於電源管理IC下半年也面臨庫存問題，美系外資認為意味電源管理IC供過於求的情況可能比預期更早。

鑒於晶圓代工廠的議價能力正在減弱，且消費電子產品需求周期下滑風險正在顯現，美系外資對此將世界先進明後2年每股盈餘（EPS）預期分別調降10％、9％，目標價自135元調降至100元，給予「持平」評等。

而力積電由於消費電子占比最高、且最積極調漲晶圓代工報價，美系外資將2022～2024年每股盈餘預期分別調降1％、6％、6％，目標價自49元降至40元，維持「遜於大盤」評等，預期定價能力應會在較弱周期中反轉。