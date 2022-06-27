美系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新外資報告，看好其在高速傳輸市場仍為技術、市佔率領先者，故維持加碼評等，目標價2215元。

譜瑞-KY預期第二季合併營收將落在2.12～2.32億美元，較第一季成長1～10％，美系外資表示，譜瑞-KY對於第二季的營收財測預估是可以實現的。只是，第三季的不確定性越來越大，主要還是DDIC(面板驅動IC)疲軟，但高速傳輸和Tcon(時序控制器)依舊保持強勁。

美系外資表示，Chromebook/消費型筆電產品在宏觀環境下依然疲軟下，不確定性依舊，但商業/遊戲需求仍然穩定。另外，在晶圓產能方面，譜瑞-KY自2021年第四季以來就獲得更多的支持，儘管28/55奈米仍然很緊，但整體晶圓成本到下半年穩定，目前只有1家晶圓廠正試圖在2023年提高價格。

另外，美系外資也點出，目前譜瑞-KY尚未有訂價壓力，因為它並沒有向客戶多收費用，且高速傳輸進入門檻高，沒有新的競爭者，譜瑞-KY仍然在高速傳輸中獲得高市佔率，故維持加碼評等，目標價2215元。