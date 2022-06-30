立凱-KY(5227)周四舉行股東會，通過承認公司2021年度(110年)虧損撥補案，因去年稅後虧損，故不予分配、不發放紅利。立凱補選一席獨立董事，由中科大財政稅務系副教授顏志達當選，並通過公司擬辦理私募普通股增資案。

在磷酸鐵鋰電池已成全球主流之下，立凱-KY客戶開發也持續有所斬獲，尤以儲能領域收穫最大，立凱-KY已掌握4家進入量產的儲能電池客戶，但未來並非由立凱-KY自行生產，而是由立凱-KY授權技轉客戶量產。立凱-KY董事長張聖時表示，開始為客戶進行專利授權與技轉，下半年可望正式做出實際動作。

立凱-KY積極進入儲能電池及電動車電池(含取代車用鉛酸電池之鋰鐵電池)之新利基產品市場，續開發新客戶並配合產品測試、試產，立凱-KY轉型成果漸趨明朗並逐步實現營收穩定成長。展望未來，立凱-KY將持續投入研發資源及提升技術能力，優化產品及客戶組合，拓展鋰電池正極材料的新利基市場並開發長期合作之客戶，為公司未來發展奠定良好的基礎及布建營收穩定成長動能。