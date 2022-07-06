貿聯-KY(3665)2022年6月合併營業收入為50.67億元(約1.71億美元)，月增8.93%，再創單月歷史新高，受惠於工業半導體及伺服器等需求穩定，貿聯-KY董事長梁華哲表示，目前內部評估，下半年看起來審慎樂觀，應可順利達成原訂的下半年及全年目標。

貿聯-KY自結6月合併營收為50.67億元(約1.71億美元，年增98.67%)，月增8.93%，年增110.5%；累計第2季合併營收為140.3億元(約4.78億美元，季增14.9%)，季增約20.47%，創下單季歷史新高；累計上半年合併營收為256.76億元(約8.93億美元，年增約91.12%)，年增94.88%。

貿聯-KY表示，6月合併營收創下單月歷史新高，許多產品類別的總體出貨量繼續溫和增長，半導體設備和醫療等工業用線束出貨量大致持平；資訊科技與數據傳輸線束因數據中心客戶的出貨量保持強勁，且主要的IT客戶也持續從發貨艙拉貨；車用線束因電動車客戶出貨量略有下降，而其他客戶的出貨量則有增長；電器線束整體出貨量則略減。

INBG工業應用事業群整體出貨持續成長，佔6月營收約37%。

梁華哲表示，歐洲俄烏戰爭及全球通膨升息，我們也審慎關注會不會影響整體需求，不過我們產品組合分散，比較不會受到消費性產品或單一產品需求降低影響，從各通路及內部評估，工業半導體設備及伺服器還不錯，下半年跟公司預算不會差太多，看起來審慎樂觀，應可順利達成原訂的下半年及全年目標。