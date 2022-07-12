台股今（12）日殺盤傾巢而出，至11點過後狂砍400點，指數一波比一波低，到上午11點15分止，盤中最低暫報13,935點，高價股、千金股遭到市場主力、外資等無情砍殺，股后信驊（5274）及譜瑞-KY（4966）盤中齊跌停，另昔日千金股力旺（3529）及亞德客-KY（1590）也亮燈跌停。

4檔今昔千金股，今天一度出現跌停，尤其股后信驊疲弱走勢，造成高價股壓力，紛紛大跌，800元以上高價股如今剩下8檔，其中就有4檔盤中摜殺至跌停，高價股千金股成為殺戮戰場，跌幅最輕的是股王大立光跌近3％，其他都跌4％以上至跌停。

300元以上高價股，至11點多以後，只有嘉澤、寶雅、國巨及大學光等4檔上漲；千金股今天剩五千金，其中，AES-KY盤中最低為1,010元，面臨千元保衛戰，譜瑞-KY今天盤中跌停為1,030元，若今天收盤重挫，明天也面臨千元保衛戰。