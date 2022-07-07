台股今年來融資浮額大清洗，低檔逢低買盤進場，再加上法人也無意再殺低，配合美股連日來似有落底跡象，也呈現破底翻揚走勢，股王大立光（3008）衝上漲停，半導體三雄聯袂大漲5～7％，領先大漲的電子權值股也領先回神，帶動台股加權指數盤中攻上14,355點大漲369點，台股暫時化解破底危機。

美股四大指數6日同步收漲，漲幅各為0.23～0.66％，其中，費城半導體指數漲幅最大，儘管台積電ADR仍小跌0.72％，但近來台積電股價明顯由台股表現帶動美ADR走勢，台積電今天盤中股價最高衝上459元大漲近5.4％，股價重返5日均線。外資過去2個交易日對台積電也翻多，合計買超6,995張，

聯電及聯發科今天漲勢更凌厲，聯電盤中一度攻上40元大關，最高來到40.5元，漲幅超過8％，聯發科股價最高抵638元上漲半根漲停。

此外，大型權值電子股包括欣興、亞德客-KY、瑞昱、台達電、力積電、國巨、南亞科等，今天都大漲3～6％以上；此外，貨櫃三雄及金控股等今天也齊步大漲。