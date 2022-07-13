為了不讓綠電被台積電這種大企業包走，經濟部標準檢驗局今公告公有國營土地太陽光電媒合作業，預告會在綠電交易平台設公有或國營土地太陽光電專區，限定只有中小企業可競購。首批為台糖本周宣布提供的1億度光電，每度底價3.6元起，得標者一次可簽約買5年，但每家中小企不得買超過公司發電量的3成。

台糖本周預告釋出逾500公頃林相不佳土地，供民間租用建置太陽光電，規劃2023年底前陸續併網，預估可釋出逾1億度綠電，相當於10萬張再生能源憑證，台糖指定其中3成要專給中小企業購買。

為此標檢局制定「公有或國營事業土地標租太陽光電案場電力媒合作業程序」，明定審查案場與期程、買賣方參與資格、競標出價規則等SOP作業，要協助中小企買的到。

標檢局說明，未來再生能源憑證交易平台將設置公有土地或國營土地上太陽光電競標專區，由符合資格的中小企業去標購。

首批台糖釋出光電專區，要求未來底價不可低於3.6元，估計屆時中小企業出價會略高於底價，不過仍比光電業賣給台電的躉購價加成(高效能模組、升壓站)每度至少4.5元，來的優惠。

有鑑於部分中型企業規模也不小，競標後遭少數幾家買完，有失美意，標檢局因此規定，中小企每家購買量不得超過前一年公司發電量的3成。