半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)受惠整體業務動能擴大，在客戶訂單需求維持暢旺下，2022年6月合併營收持穩高檔、改寫歷史第三高，帶動第二季合併營收連6季改寫新高、上半年營收年增達4成、續創同期新高，下半年營運後市持續看俏。

信紘科公告2022年6月自結合併營收1.94億元，雖月減15.93％、仍年增達24.57％，改寫同期新高、歷史第三高。使第二季合併營收5.85億元，季增9.2％、年增達39.83％，連6季改寫新高。累計上半年合併營收11.22億元、年增達40.82％，續創同期新高。

信紘科表示，第二季及上半年營收齊創新高，主要受惠半導體產業領導客戶持續投資擴增廠務，且因台灣半導體產業聚落完善，使國際知名半導體大廠紛紛加大對台投資力道，帶動半導體客戶擴建新廠投資規模，挹注公司取得大型廠務供應系統整合訂單表現。

此外，隨著半導體產業製程技術演進，產能效率及品質良率等層次提升，亦同步帶動信紘科旗下化學、氣體等拆移機及二次配業務需求，深化公司與主要客戶業務合作黏著度，均創造公司整體營運維持良好成長動能。

展望後市，半導體產業相關的晶圓代工、封測、記憶體等大廠持續推動在台新廠擴建計畫，其中晶圓代工龍頭規畫近2年將在台興建11座12吋晶圓廠，有機會同步帶動其他相關周邊上下游供應鏈擴建需求，有助於創造信紘科旗下廠務供應系統整合業務需求。

同時，國際市場對綠色製造的要求，使半導體大廠越趨重視綠色製程。信紘科積極拓展製程機能水供應系統、製程特殊廢液處理系統等綠色製程解決方案業務，在竹南布局的廢液回收處理實驗廠區已獲政府單位認證，除助力客戶達到廢液循環利用，亦將挹注整體營運。