散熱廠建準(2421)及動力-KY(6591)今天除息，傳統旺季來臨，建準預估，上下半年業績比約4:6，全年業績將優於去年；動力-KY則表示，雖然各產業偏向保守，第4季仍有旺季效益可期。建準今天盤中拚守平盤，微幅填息；動力-KY開高後翻黑，呈現貼息。

建準及動力-KY今天除息，分別配發1.2元及4元現金股息，受到台股下跌拖累，兩家公司除息首日表現平平。

就基本面來看，大陸全面復工，建準營運擺脫華東地區在4月及5月的封城影響，伺服器/雲端、車用、工業自動化設備等訂單挹注，建準表示，今年下半年可望較上半年成長50%，上下半年業績比約4:6。

建準預估，今年下半年伺服器/雲端產品占比將超過30%，車用產品占比亦可望增加1%到2%。

建準菲律賓新廠區預計9月開始量產，今年菲律賓廠約占建準總產能10%，建準規畫長期目標是菲律賓廠區產能占比達30%到40%，成為公司另一個重要生產據點。

動力-KY前5月合併營收為9.19億元，年增11.2%，由於NVIDIA及AMD預計今年下半年推出新一代系列晶片，使用更小的5nm微架構得到更高的效能，規格提升致使散熱效能需求更為殷切，有助於動力-KY散熱風扇需求及電競相關產品出貨量提升。

動力-KY表示，公司謹慎面對市場各項不確定風險，雖然下半年各產業偏向保守，但第4季是電子產業旺季，隨著新品陸續推出，預期將有旺季效益。

動力-KY也持續拓展非電腦相關、伺服器、車載及智能風扇等應用領域，目前5G通訊及車用散熱風扇產品已與客戶積極合作，可望為公司未來營運增添新動能。