台股上周連續兩天重挫，周五收盤再破底。新光投信認為，目前台股反應電子產業高庫存調整，獲利較難評估，公司評價進一步修正，加上籌碼面凌亂，導致投資人恐慌性賣壓大舉出籠，目前台股出現跌過頭現象，不少個股已經出現偏離市場行情的低價。

以護國神山台積電(2330)而言，已經出現本益比達15倍的罕見現象，由於6月台股重挫逾千點，7月第一個交易日又再大跌482.65點(-3.26%)，台股基本面評價出現失靈現象，然而在籌碼面清洗、庫存調整結束後，台股有望恢復為有序市場。

據統計台股本益比低於20倍，月營收創新高，月營收連3個月正成長，近一年現金殖利率高於5%，符合上述4項條件的個股包括：力成(6239)、數字(5287)、捷流閥業(4580)、智基(6294)、世鎧(2063)、力士(4923)、茂達(6138)、聯電(2303)、材料-KY(4763)、瑞基(4171)、欣銓(3264)、杰力(5299)、慧洋-KY(2637)、優盛(4121)、大田(8924)、台嘉碩(3221)等。

新光投信分析，從景氣循環周期研判，預估台股最快到2022年底、最慢到2023年，將迎接下一個景氣擴張期，而股票市場通常會提前1~2季前反應，股價經這波回檔修正後，績優個股下半年可望率先反彈，或醞釀未來漲升空間。

新光投信建議一般投資人，7月正值台股大幅迅速回檔，搶好股、撿便宜的良機出現，選擇「定期定額」策略，採取「微笑曲線」方式，中長期持有績優台股基金，更有利迎接下一波台灣景氣擴張周期，享受豐厚的投資成果。