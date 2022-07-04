通膨怪獸發威，傳出品牌伺服器廠受通膨影響，已於5月針對下半年訂單下修，衝擊信驊(5274)今日走低，早盤後紅翻黑，一度下跌近3%，股價最低觸1665元，也拱手讓出股后寶座給今日強勢的大立光(3008)。

傳出品牌伺服器廠受通膨影響，已於5月針對下半年訂單下修，在一份最新的伺服器產業報告也指出，因Intel、AMD雙Server CPU平台皆遞延至明年上半年，雲端客戶將於第四季起進行訂單調整。目前對全年伺服器預估量從年增6%下修至年增4%，其中維持對品牌廠(占整體伺服器市場比重約63%)年減低個位數預估，而將雲端廠(占37%)預估從原先年增15~20%下修至年增10~15%。

受惠於去年12月產品漲價10%，加上今年產能取得更加順暢，信驊先前將全年營收展望從原先年成長30%上調至45%。展望2023年，信驊除BMC業務穩健成長外，信驊將於明年第一季推出代號AST 1030的Mini BMC，主要用於提升伺服器周圍的Add-on Cards如Smart NIC、DPU等之效能；另外AST 1060也將於2023年推出，資安意識抬頭，然目前伺服器安全性晶片主要採用Intel FPGA解決方案，信驊AST 1060可提供AMD、ARM架構CPU使用，以上兩者預估將於2023年占信驊營收比重約3%。

信驊股價自6月28日除權息以來下跌約2成，除受大盤拖累外，近期伺服器雜音仍頻傳，包括部分組裝廠對雲端伺服器訂單全年預估下修。法人表示，儘管過去Intel平台遞延推出，皆對信驊營運表現影響不大，然而在2022年高成長基期以及BMC市場趨於飽和下，以及總體面因素造成伺服器有進一步下修疑慮，下修2023年獲利5%。