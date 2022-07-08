分析師警告，即將到來的企業財報季可能導致全球股價再次大跌，隨著經濟衰退風險不斷升高，目前企業獲利預測看起來過於樂觀。

由於各大央行開始收緊政策，試圖在不觸發經濟衰退的情況下抑制通膨，目前全球股市已經陷入熊市，自今年1月創下歷史新高以來，全球股市市值已經縮水逾20兆美元。

許多股票估值已經跌破歷史平均價位，本來或許能吸引買盤進場低接，但美國零售業巨頭Target和沃爾瑪，以及像德國電商公司Zalando和英國B&M這類疫情受惠族群最近發布的獲利預警，讓投資人擔心受到能源價格和其他投入成本持續飆漲影響，以及消費者可能削減開支，這個財報季可能出現一連串下修財測的利空消息。

巴克萊策略師Emmanuel Cau表示，獲利表現將取代股票估值，成為下一個驅動市場的主要因素。該英國銀行表示，在獲利預測被下修之前，股市可能難以找到底部，因為過高的獲利預測會壓縮公司估值到可能誤導投資人的程度。

Simplify Partners顧問Francesco Cudrano表示，企業獲利很少下修，現在仍然過於樂觀，因此我們預期在財報發布時將再次出現修正，且在這樣的波動下，確實可能受到重創。

Cudrano表示，基於股市可能下跌15%～20%的預期，自家公司一直在降低股票曝險，並增加現金部位。

摩根大通和摩根士丹利將於下周四發布財報，宣告美國財報季正式拉開序幕，歐洲的財報季則於隔周開跑。

Cantor Fitzgerald股票衍生品和跨資產部門主管Eric Johnston 表示，現在企業可能隨時發出預警，營收和利潤都面臨風險。而即使經濟成長正在減弱，即使股市大跌，我們也不認為聯準會能在4個月內停下升息周期。

根據Refinitiv所做的調查，2022年歐洲企業獲利估將成長15.2%，明年估將成長4.1%，而美國企業今明兩年的獲利估將分別成長10.8%和9.1%。

巴克萊預期泛歐STOXX 600指數可能再跌8%，至380點。U.S. Bank Wealth Management則將其年底的標普500指數預測下修至4,050點。

周四標普500指數收漲1.5%，為3,902.62點。目前泛歐STOXX 600指數微升0.09%，報415.37點。

MSCI AC世界指數目前的預期本益比為14.3倍，較20年均值低約11%，而這還未反映未來幾個月可能出現獲利下修的情況。