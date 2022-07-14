歐洲股市周四早盤低走；美國通膨急遽上升，投資人紛押注聯準會更激進的升息；此外，義大利政府面臨倒台崩潰，義國股市大跌1%。
周四泛歐Stoxx 600指數晨跌1.22點或0.30%，為411.58點。由於美國通膨上升高於預期，人們開始押注聯準會在本月將升息75個基點以上，讓歐股周三下跌1%。
此加深了投資人對衰退的擔憂，也對歐洲央行帶來更大壓力。周三歐元兌美元跌至平價。
義大利MIB指數大跌0.98%。義大利的「五星聯盟」表示，不會在周四稍晚的議會上投下信任票；此宣示似乎即將觸發現任總理德拉吉(Mario Draghi)的倒台。
義大利國債殖利率大幅揚升，拉大與德國國債的利差。
瑞典的SEB銀行、時尚奢侈品公司Hugo Boss、挪威石油服務公司Aker Solution都在公布正面積極的財報之後，股價上揚。
瑞典電信設備商愛立信在公布獲利未如預期後，股價暴跌7.7%。
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