繼大銀行之後，又有多家企業財報優於預測，緩和投資人對高通膨和升息憂慮，美股今天收高，道瓊工業指數大漲754.44點，那斯達克指數勁揚3.11%。

道瓊工業指數大漲754.44點或2.43%，收31827.05點。

標準普爾指數猛飆105.84或2.76%，收3936.69點。

那斯達克指數勁揚353.10點或3.11%，收11713.15點。

費城半導體指數狂漲123.567點或4.61%，收2803.138點。（譯者：陳政一）1110720