★分析

Cozad Asset Management投資顧問兼投資組合經理J. Bryant Evans表示，企業業績可能比投資人擔心的要好一些。我們投資人認為科技股已經跌太多，也許那裡有一些機會。在談到請領失業金人數超乎預期時，Evans表示，無論是因為整體就業市場放緩，還是利率和通膨升高，消費者才將要開始對口袋裡的錢減少做出反應。企業強勁的業績表現部分反映出消費者「過去的購買力」，而我們在過去幾個月來看到整體經濟放緩的跡象，最終將影響消費者。

一些強勁的財報讓華爾街開始尋找跌深的資產，投資人持續轉向科技股，帶動本周以來的反彈。Upholdings投資組合經理Robert Cantwell表示，你今天看到的是市場可能持續復甦，一些數據並不像人們擔心的那麼糟。

一些投資人認為疲軟的經濟報告和通膨壓力升高，是市場尚未觸底的跡象。Quant Insight分析部門主管Huw Roberts表示，如果整體金融環境在當前的路徑上繼續收緊，這意味著美國股市的總體公平價值（Fair value）將持續走跌。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股和通訊服務股收黑，分別跌1.69%和0.21%。受特斯拉大漲帶動，非必需消費類股收漲2.25%，漲幅領先，其次為醫療類股漲1.51%，科技股漲1.41%。

★重磅股

重量級科技股全漲， 蘋果漲1.51%，亞馬遜漲1.52%，兩家公司都將在7月28日發布財報。微軟漲0.98%，Alphabet漲0.39%，特斯拉漲9.78%，Meta漲0.04%，網飛漲3.44%。

道瓊指數成分股方面，波音漲1.91%，表現最佳，其次為Salesforce漲1.59%，高盛漲1.58%，蘋果漲1.51%。Verizon跌2.87%，跌幅最大，其次為陶氏化學（Dow）跌2.19%，IBM跌1.57%。

主要晶片股全漲，高通漲2.74%，恩智浦漲1.97%，超微漲1.86%，應用材料漲1.57%，輝達漲1.36%，德州儀器漲0.73%，美光漲0.54%，英特爾漲0.12%。

★焦點股

特斯拉大漲9.78%，收在815.12美元。儘管汽車毛利率縮水，但特斯拉上季獲利優於預期。今年以來，該電動車大廠股價仍下跌近 23%。

AT&T股價重挫7.6%，僅管上季經調整後每股盈餘0.65美元和營收296億美元均優於市場預期，但該公司仍下修全年自由現金流預測。

美國航空下跌7.4%，該公司上季業績表現大致符合市場預期，但削減增長計畫。不過該公司仍看好第三季將實現獲利。

聯合航空上季業績意外疲弱，股價暴跌約10.2%。

嘉年華宣布將額外出售10億美元股票，股價應聲下跌約11.2%。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收黑。

台積電ADR漲1.42%，收87.79美元，換算台股價格為524.81元。

聯電ADR漲4.29%，收7.30美元，換算台股價格為43.64元。

日月光ADR漲2.29%，收5.80美元，換算台股價格為86.68元。

中華電信ADR跌0.62%，收39.82美元，換算台股價格為119.02元。