在聯準會以及美國GDP最新訊息出爐之前，日股26日觀望氣氛濃厚，早上幾乎收在平盤，日經指數收27,681.73點，跌17.52點或0.06%。東證收1,945.38點，漲2.17點或0.11%。

根據日本央行最新會議紀錄，6月時與會者大多數希望，當地上班族都能順利加薪，並接棒將日本通膨保持在目標值2%以上好一陣子。因此，即使日本萬物齊漲，央行還是獨排眾議不升息，就是要先把通膨衝高到至少2%再說。

日幣疲弱，汽車族群走升，豐田漲0.28%，本田漲0.4%，馬自達也漲1.16%。同時，全球汽車零組件大廠電裝，上漲0.81%。

大型股漲跌互見，迅銷跌0.28%，軟銀漲3.83%，索尼漲0.21%，任天堂則跌1.03%。半導體族群中，東京威力科創跌0.62%，愛德萬測試也跌0.13%。

日本海運3傑悉數下跌，商船三井跌0.71%，日本郵船跌1.84%，川崎汽船更是跌2.34%。航空公司則漲跌不一，全日空跌0.24%，日航則漲0.35%。